Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'ın Fatih Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Erzincan'ın Fatih Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 24 DL 826 plakalı otomobil ile 24 ACA 659 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
