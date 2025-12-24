Erzincan polisinden Huzur-24 uygulaması
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Erzincan Huzur-24' uygulaması kapsamında 14 ekip ve 67 personelle 15 umuma açık yer ve alkollü işletmeyi denetledi. Denetimlerde kayıt dışı işçi çalıştıran ve mesul müdür bulundurmayan işletmelere tutanak düzenlendi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından "Erzincan Huzur-24" uygulaması gerçekleştirildi.
14 ekip ve 67 personelin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren 15 umuma açık yer, alkollü işletme ve konaklama tesisi denetlendi.
Denetimlerde, 1 işletmede kayıt dışı 3 işçi çalıştırıldığı ve mesul müdür bulundurulmadığı, ayrıca 1 otelde mesul müdür eksikliği tespit edilerek gerekli tutanaklar düzenlendi.
Uygulama çerçevesinde 351 şahsın GBT sorgusu yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN