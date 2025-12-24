Erzincan polisinden Huzur-24 uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından "Erzincan Huzur-24" uygulaması gerçekleştirildi.

14 ekip ve 67 personelin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren 15 umuma açık yer, alkollü işletme ve konaklama tesisi denetlendi.

Denetimlerde, 1 işletmede kayıt dışı 3 işçi çalıştırıldığı ve mesul müdür bulundurulmadığı, ayrıca 1 otelde mesul müdür eksikliği tespit edilerek gerekli tutanaklar düzenlendi.

Uygulama çerçevesinde 351 şahsın GBT sorgusu yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN