Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde "Erzincan Huzur 24" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 16 ekip ve 82 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli iş yerleri kontrol edildi.

Uygulamada 6 iş yerinde sigortasız çalışan bulunduğu, 15 iş yerinde kapalı alanda sigara kullandırıldığı, 7 iş yerinde mesul müdür belgesinin olmadığı ve 2 işletmenin ruhsat ibraz edemediği tespit edildi. Söz konusu iş yerleri hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Denetimler kapsamında 741 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
