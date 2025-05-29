Erzincan'da Heyelan, Doğu Ekspresini Geri Götürdü

Erzincan'da Heyelan, Doğu Ekspresini Geri Götürdü
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Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, İliç-Kemah arasında heyelana yol açtı. Doğu Ekspresi, tren yolunun kapanması üzerine geri geri giderek İliç Tren Garına yanaştı. Yolcuların ulaşıma açılmayı beklediği belirtiliyor.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak İliç- Kemah arasında heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Doğu Ekspresi yaklaşık 2 kilometre geri geri giderek İliç Tren Garına yanaştı.

Alınan bilgiye göre, sağanak yağış sonrası İliç ilçesi ile Kemah ilçesi arasındaki güzergahta tren raylarının geçtiği hat üzerine heyelan geldi ve tren yolunu ulaşıma kapattı. O sırada güzergahta seyir halindeki Doğu Ekspresinin makinisti durumdan haber edilmesi üzerine treni durdurdu ve yaklaşık 2 kilometre geri geri gelerek İliç Tren Garına yanaştı. Doğu Ekspresi yolcuları yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklerken heyelan gelen noktada çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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