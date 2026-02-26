Kemaliye'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde özel bir şirkete ait hidroelektrik santral (HES) inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki şantiyede bugün saat 15.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından yaralı ve bilinci kapalı olarak çıkarılan işçi Orhan Şimşek (55) hastaneye kaldırıldı.

Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

