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Erzincan'da Havalandırma Boşluğunda Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Erzincan'da Havalandırma Boşluğunda Sıkışan Kedi Kurtarıldı
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Eski Araştırma Hastanesi'nde havalandırma boşluğuna sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eski Araştırma Hastanesi Diyaliz bölümü havalandırma boşluğunda kedi olduğunun fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu havalandırma boşluğunun duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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