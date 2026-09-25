Erzincan'da güvenlik toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapıldı

Erzincan'da güvenlik toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ve İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı; kent genelindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.
Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı.
Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı