Erzincan'da Güvenli Okul Uygulamaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 'Güvenli Okul Uygulamaları' kapsamında denetimler yapmaya devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Okul Uygulamaları"na devam ediyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Ziya Gökalp İlkokulu ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde denetimler yapıldı.

Uygulamada, okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılırken, çevrede faaliyet gösteren iş yerlerinin de denetimleri gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenliği için benzer uygulamaların kararlılıkla süreceğini belirterek, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
