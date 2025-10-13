Haberler

Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulamalar Devam Ediyor

Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulamalar Devam Ediyor
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor. İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslar uzaklaştırıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, aynı zamanda çocuk ve gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada okullarda ve çevrelerinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetlendi.

Erzincan Emniyeti'nden yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
