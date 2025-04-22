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Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığında 7 Kişi Yakalandı

Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığında 7 Kişi Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 yabancı uyruklu kişiyi ve onlara organizatörlük yapan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine, organizatörler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'da 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Erzincan'da iki araç içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

R.C.E. ve M.M.E. isimli şahıslar ise "Göçmen Kaçakçılığı " suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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