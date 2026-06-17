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Erzincan'da terfi eden emniyet personeline yeni rütbeleri takıldı

Erzincan'da terfi eden emniyet personeline yeni rütbeleri takıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde bir üst rütbeye terfi eden personele düzenlenen törenle yeni rütbeleri takıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan personele yeni rütbeleri törenle takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararıyla bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan personel için tören düzenlendi.

Törende, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba tarafından terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı.

Baybaba, personeli tebrik ederek yeni görev ve sorumluluklarında başarılar diledi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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