Erzincan'da Emniyet Genel Değerlendirme Toplantısı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleri ve personellerin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve polislerin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN