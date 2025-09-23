Haberler

Erzincan'da Emniyet Genel Değerlendirme Toplantısı

Erzincan'da Emniyet Genel Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleri ve personelin katıldığı genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında il genelinde sağlanan güvenlik önlemleri ve yapılan çalışmalar ele alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleri ve personellerin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve polislerin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı

Fırtına gibi esiyor! Arda Turan lideri yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.