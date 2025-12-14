Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı
Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde şemsiyede çıkan yangın, elektrik kaçağından kaynaklandı. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek önlem aldı.
İnönü Mahallesi'nde, kütüphane önünde yer alan ve kısa süre önce düzenlemesi tamamlanan Şemsiyeli Sokak'ta yangın çıktı. Elektrik kaçağından kaynaklandığı belirlenen yangın, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olayın ardından tedbir amacıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alanda gerekli güvenlik kontrollerini yaparak olası risklere karşı önlem aldı. Yangında herhangi bir kayıp yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu. - ERZİNCAN