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Erzincan'da Elektrik Kabloları Art Ardına Patladı

Erzincan'da Elektrik Kabloları Art Ardına Patladı
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Erzincan'ın Yavuz Selim ve Başbağlar mahallelerinde elektrik direklerindeki kablolarda bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu küçük çaplı yangınlar çıktı; polis güvenlik önlemi alırken, Aras Elektrik ekipleri arızaya müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

Erzincan'ın Yavuz Selim ve Başbağlar mahallelerinde elektrik direklerindeki kablolarda meydana gelen patlama ve kıvılcımlar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, elektrik direklerindeki kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bazı noktalarda küçük çaplı yangınlar çıktı.

İhbar üzerine bölgelere polis ekipleri ile Aras Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engelledi.

Aras Elektrik ekipleri ise enerji hatlarında kontroller gerçekleştirerek arızaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla olayların büyümesinin önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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