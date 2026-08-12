Erzincan'da Trafik Denetimleri Drone ile Havadan Yapıldı
Erzincan'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin kurallara uyumunu artırmak amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde cep telefonu kullanımı, emeklilik kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi ve bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bu tür denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.
Erzincan'da polis ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlığının artırılması amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi.
Drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilirken, ekipler tarafından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.