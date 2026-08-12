Haberler

Erzincan'da Trafik Denetimleri Drone ile Havadan Yapıldı

Erzincan'da Trafik Denetimleri Drone ile Havadan Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin kurallara uyumunu artırmak amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde cep telefonu kullanımı, emeklilik kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi ve bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bu tür denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.

Erzincan'da polis ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlığının artırılması amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi.

Drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilirken, ekipler tarafından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu

Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu
Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Bugün altın için kader günü! Geri sayım başladı

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söken şüpheli tutuklandı

Pankartı söküp bunları söylediğine pişman oldu