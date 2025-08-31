Erzincan'da Doldurulmuş 20 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da bin paket (20 bin dal) doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; Bin paket (20 bin dal) doldurulmuş makaron ele geçirildi.

K.G. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmekte. - ERZİNCAN