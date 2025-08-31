Erzincan'da Doldurulmuş 20 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da Doldurulmuş 20 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi
Erzincan'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5607 SKM suçunun önlenmesi amacıyla bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.

Erzincan'da bin paket (20 bin dal) doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; Bin paket (20 bin dal) doldurulmuş makaron ele geçirildi.

K.G. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmekte. - ERZİNCAN

