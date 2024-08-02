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Erzincan'da dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde dereye uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde dereye uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri kurtardı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi Yerköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampolden dereye uçtu. Yoldaki diğer sürücülerin kazayı fark etmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine kaza mahalline jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su akan derede otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü boğulmaktan AFAD ekipleri başta olmak üzere diğer ekiplerinde yardımıyla araçtan çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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