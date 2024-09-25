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Erzincan'da Bilişim Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan'da Bilişim Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti
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Erzincan'ın İliç, Çayırlı ve Üzümlü ilçelerinde polis ekipleri, bilişim yolu ile hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları uyararak bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, esnaf ve vatandaşlara güvenli alışveriş yapmaları konusunda önerilerde bulundu.

Erzincan'ın İliç, Çayırlı ve Üzümlü ilçelerinde görevli polis ekipleri, vatandaşları bilişim yolu ile hırsızlık ve dolandırıcılık hususunda bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Ekipler ilçe meydanları, semt pazarları, kahvehane ve kıraathanelerde bulunan esnaf ve vatandaşlara, ilçe müftülükleri ile koordineli olarak cuma namazında bulunan vatandaşlara ve muhtarlara yönelik bilgilendirmelerde bulunarak dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları, alışverişlerini güvenli sitelerden yapmaları, çekiliş konulu mesajlara itibar etmemeleri noktasında uyarılarda bulundu.

Öte yandan bilişim yolu ile hırsızlık konularında bilgilendirmeler yapan ekipler vatandaşlara broşür dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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