Erzincan'da Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Erzincan'da 3. katta bulunan balkondan dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunuyor.
Erzincan'da binanın 3'ncü katından düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1270 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aynur Ö., apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa