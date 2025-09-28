Haberler

Erzincan'da Bahçede Yangın Çıktı

Erzincan'da Bahçede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Mahallesi'nde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle apartmanlara sirayet etmeden söndürüldü.

Erzincan'da apartmanların bulunduğu alanda bahçede çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 430 sokakta kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın etrafında bulunan apartmanlara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparak yangın mahallinden ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek

Kışlıkları çıkarın! Bu akşamdan itibaren fena bastıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.