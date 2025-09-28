Erzincan'da Bahçede Yangın Çıktı
Cumhuriyet Mahallesi'nde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle apartmanlara sirayet etmeden söndürüldü.
Erzincan'da apartmanların bulunduğu alanda bahçede çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 430 sokakta kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın etrafında bulunan apartmanlara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparak yangın mahallinden ayrıldı. - ERZİNCAN
