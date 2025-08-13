Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Aranan 9 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda toplamda 17 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 9 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 9 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
