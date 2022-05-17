Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haberler

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Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Çatalçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi S.D. (29), M.A. (30) ve S.A. (50) akşam saatlerinde üşüdükleri için ateş yakıp ısındı. Daha sonra ateşin közünü hafif ticari araç içerisine alarak uyuyan 3 kişi, sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen inşaat işçileri Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden S.A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Çatalçam, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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