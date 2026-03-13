Haberler

Erzincan'da ambulans ile tır çarpıştı: 2 sağlık personeli yaralandı

Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, ambulans ile tomruk yüklü bir tırın çarpışması sonucu iki sağlık personeli yaralandı. Kazada ambulansta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vaka ihbarı üzerine Tercan Devlet Hastanesinden çıkış yapan ambulans, 25 ADF 035 plakalı Mercedes marka tomruk yüklü tırla çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü ile araçta bulunan sağlık personeli yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 sağlık çalışanı ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

