Erzincan'da Alkollü Sürücünün Kaçışı Paniğe Neden Oldu

Erzincan'da alkollü sürücünün yarım saat süren kaçışı filmleri aratmadı. 3 polis aracına çarpan sürücü kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan'da gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, kentte paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan alkollü sürücü E.D., Erzincan çevre yolunda tehlikeli manevralarla ilerleyerek adeta trafiği birbirine kattı.

Kaçışı sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü, tüm uyarılara rağmen hızını kesmedi. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, ekipler tarafından çevrilerek durduruldu. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. - ERZİNCAN