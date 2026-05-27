Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar, bıçakla veya hayvan darbesiyle yaralanarak hastanelere akın etti. Yaralıların durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
