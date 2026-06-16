Erzincan'da 3 araçlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Gülabibey Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana gelen kazada, 26 AAZ 986 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında park halinde bulunan 24 EC 120 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN