Erzincan'da 25 Aranan Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplamda 44 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 44 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa