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Erzincan'da AFAD ve JAK'tan Su Üstü Arama Kurtarma Tatbikatı

Erzincan'da AFAD ve JAK'tan Su Üstü Arama Kurtarma Tatbikatı
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Erzincan'da AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Karasu Nehri ve Göyne Barajı üzerinde su üstü arama ve kurtarma eğitimi ile tatbikat düzenledi. Su kazalarına müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu, müdahale yöntemleri ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak çalışıldı. Ekiplerin bu tür hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

Erzincan'da AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından Karasu Nehri ve Göyne Barajı üzerinde su üstü arama ve kurtarma eğitimi ile tatbikat gerçekleştirildi.

Ekiplerin su kazaları ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve tatbikatta, su üstünde arama ve kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında ekiplerin koordinasyonu, müdahale yöntemleri ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı konusunda uygulamalar yapıldı.

AFAD ve JAK timlerinin, su kaynaklarında meydana gelebilecek olaylara yönelik hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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