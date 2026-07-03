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Erzin'de 250 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzin'de 250 gram metamfetamin ele geçirildi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 gram metamfetamin, nakit para ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dörtyol Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Erzin ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 250 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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