Erzin'de traktör narenciye bahçesine çarptı, sürücü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan traktör narenciye ağaçlarına çarptı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, ağaçları ezerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. - HATAY