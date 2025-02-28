Erzin'de Sazlık Alanda Yangın Şansı ile Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye zarar vermeden söndürüldü. Yangın, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan zeytinliğe sıçramadan söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa