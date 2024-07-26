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Erzin BİM Şubesine Motosikletle Boyalı Saldırı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan BİM şubesine motosikletle gelen bir şahıs, markete yağlı boyayla saldırıda bulundu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde BİM şubesine motosikletle gelerek boyalı saldırıda bulunan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde bulunan BİM şubesinde yaşandı. Gece saat 03.45 sıralarında BİM'e motosikletle gelen şahıs, markete yağlı boyayla saldırıda bulundu. Yaklaşık 1 dakikada marketin camlarını sarıya boyayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için markete gelen çalışanlar ise karşılaştıkları durum nedeniyle konuyu polis ekiplerine bildirdi. Market çalışanları, yağlı boyayla kaplanan camları temizledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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