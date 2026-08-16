Ankara Emniyet Müdürü'nden Eryaman Stadyumu'nda Güvenlik Denetimi

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Gençlerbirliği-Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği-Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Karşılaşma öncesinde stadyum ve çevresinde yürütülen çalışmaları denetleyen Yüksek, alınan tedbirler ve görevlendirmelere ilişkin bilgi aldı.

Taraftarların stadyuma girişinden müsabaka sonrasında bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına kadar tüm süreçte ekipler görev başında bulunurken, stadyum içi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı.

Başkent'te gerçekleştirilen sportif organizasyonların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, karşılaşmanın sona ermesine kadar kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı