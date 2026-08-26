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İmamoğlu Davasında Yıldız'ın 10 Saatlik Savunması

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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ertan Yıldız sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ertan Yıldız sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Öte yandan duruşmada saat 15.00 itibariyle İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı sanık Ertan Yıldız savunma yaptı. Yıldız, sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.

Duruşmada gerginlik yaşandı

Sanık Ertan Yıldız'a avukatlar tarafından soru yöneltildiği sırada, avukatlar ile mahkeme başkanı arasında soru tartışması yaşandı. Mahkeme başkanı soruların tekrara düştüğünü belirterek, avukatları uyardı. Bu sırada avukatlar mahkeme başkanına tepki gösterdi. Başkan, avukatların soru sormaya yönelik tepkilerine, "Soru tartışmasını istinaf sebebi yaparsınız" dedi. Bunun üzerine diğer avukatlar da bu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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