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Erpiliç'in yem yüklü kamyonu devrildi: 1 yaralı

Erpiliç'in yem yüklü kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Bolu'da Erpiliç firmasına ait yem yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Bolu'da Erpiliç firmasına ait yem yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, dorsede yüklü olan yemler etrafa saçıldı.

Kaza, Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametine seyreden Z.T. yönetimindeki Erpiliç firmasına ait 14 AAD 054 plakalı yem kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesiyle yemler etrafa saçılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Z.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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