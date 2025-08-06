Ermenistan ve ABD'den Ortak Askeri Tatbikat

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Ermenistan ve ABD, 12-20 Ağustos tarihleri arasında 'ŞAHİN ORTAK-2025' adlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikat, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım için hazırlık amacı taşıyor.

Ermenistan ve ABD, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan'da ortak askeri tatbikat yapacak.

Ermenistan ve ABD, ortak askeri tatbikat yapacak. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan'da ABD ile "ŞAHİN ORTAK-2025" adlı ortak askeri tatbikatı gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, tatbikata, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızları'ndan askerler katılacağı belirtilerek, barışı koruma görevlerine hazırlık ve bu görevlerin icrasını öngören askeri tatbikatın özellikle tıbbi tahliye prosedürlerine yoğunlaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın genel amacının uluslararası barışı koruma görevlerine katılan birliklerin, barışı koruma operasyonları çerçevesinde karşılıklı iş birliği düzeyini artırmak, komuta ve taktik iletişim konularında en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü birliğinin hazırlık seviyesini yükseltmek olduğu aktarıldı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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