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Ermenek'te Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma, bir evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirdi. İ.A. isimli şahsın tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, birçok farklı tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem Mahallesi'nde oturan İ.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Ermenek Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, İ.A.'nın oturduğu ikametgah ile bağ evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet oyma taş, 25 adet fosil, 1 adet insan figürü, 2 adet figür işlemeli taş, 1 adet metal obje, 1 adet kitabe, 1 adet sütun gövdesi, 5 adet sütun ayağı, 1 adet define arama dedektörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, İ.A. hakkında adli işlem başlatılmak üzere Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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