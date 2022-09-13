Eren Abluka-7 Operasyonu bölgesinde patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında toprağa gömülü patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında toprağa gömülü patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, alınan istihbarat sonucu Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 80 kilogram TNT ve plastik patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı ve 5 el bombası ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Jandarma Tunceli 3. Sayfa Güncel Haberler

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