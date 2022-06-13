Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı - Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı. - Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Akdeniz Şırnak 3. Sayfa Haberler

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