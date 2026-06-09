60 bin lirası gasp edilmişti! Yaşlı kadının katil zanlısı komşusu çıktı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli'nin gasp edilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet zanlısı olduğu belirtilen komşusu ile delillerin karartılmasına yardım ettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, gasp edildiği iddia edilen yaklaşık 60 bin lirayı ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ele geçirdi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli'nin evinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Nuran Şenli, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI
Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetin şüphelisi olarak aynı apartmanda yaşayan A.G. tespit edildi. Polis ekipleri, zanlıyı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, gasp edildiği öne sürülen yaklaşık 60 bin lira nakit para ile cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
DELİL KARARTMA İDDİASI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.G.'nin cinayeti işlerken yalnız hareket etmediğini belirledi. Y.K. ve A.B. isimli iki kadının da şüpheliye yardım ettiği ve delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan A.G., Y.K. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.