Konya'da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
