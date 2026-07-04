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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çiller ile Kamışlıkuyu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 VK 783 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan Ü.K. (51) hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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