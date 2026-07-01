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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi 500 Evler Yolu üzeri üst geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 42 E 2069 plakalı otomobil ile A.K.A. yönetimindeki 33 AOJ 236 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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