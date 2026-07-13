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Ereğli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Ereğli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonrası motosikletlinin tepkisi gerginliğe yol açtı, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K. idaresindeki 67 AGG 716 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Said Keleş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak bir süre sürüklendi.

Kaza sonrası motosikletli, iddiaya göre yaralı yayaya "Ne işin vardı orada?" diyerek tepkisini dile getirdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kısa süreli yaşanan gerginlik büyümeden sona erdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Said Keleş, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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