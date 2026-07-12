Zonguldak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta ağır hasar oluştu.

Kaza, Ereğli ilçesi Plajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyreden M.K. idaresindeki 67 TR 898 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilde büyük hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tedavisi süren sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı