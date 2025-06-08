Ereğli'de Hafif Ticari Araç Yangını

Ereğli'de Hafif Ticari Araç Yangını
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Ereğli'de Hafif Ticari Araç Yangını
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Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç motor kısmından alev alarak yandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, araçta maddi hasar oluştu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Ereğli'de seyir halinde hafif ticari araç alev alarak yandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aracın neden dolayı yandığı araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - 3.Sayfa
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