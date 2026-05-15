Haberler

Zonguldak'ta 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ta 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 5'i çocuk 6 kişi yaralanırken, iki kardeşin hayati tehlikesi bulunuyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen ve 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde yaşandı. Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak takla atan araç, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği feci kazada, bankta bulunan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli 5 çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Girişler aylarca yasaklandı! Uymayanlara ceza uygulanacak
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı