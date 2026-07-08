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Konya'da askeri araç devrildi: 1 yaralı

Konya'da askeri araç devrildi: 1 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 askeri personel hafif yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 askeri personel yaralandı.

Kaza, Adana-Konya karayolu Bulgurluk mevkii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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