Haberler

Zonguldak'ta boş binanın bodrum katında yangın

Zonguldak'ta boş binanın bodrum katında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı boş bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı boş bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlık Mahallesi Fırıncı Sokak'ta 5 katlı boş binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının çıktığı binanın uzun süredir boş olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

Narin'in anneannesinin feryadı Ankara'yı yıktı: Ağıt yakarken bayıldı
İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar

İşte mali şube polisinin Ahbap'ta arama yaptığı anlar
Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı

Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu