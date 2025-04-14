Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli

Sanatçı Hayko Cepkin'in verdiği konserde dinleyiciler tarafından "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

SARAL GÖRÜNTÜLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konserdeki görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu. Saral görüntüleri alıntılayıp Hayko Cepkin'e sert sözlerle yüklendi.

"BU ŞARKICI BOZUNTUSUNA..."

Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.