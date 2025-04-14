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Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" sloganları atılan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'e sert tepki gösterdi. Görüntüleri paylaşan Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hayko Cepkin'in verdiği konserde dinleyiciler tarafından "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

SARAL GÖRÜNTÜLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konserdeki görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu. Saral görüntüleri alıntılayıp Hayko Cepkin'e sert sözlerle yüklendi.

"BU ŞARKICI BOZUNTUSUNA..."

Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli

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Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Sizden daha adam haberin olsun

Yorum Beğen80
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Haber YorumlarıAlper:

Hayko hepinizin toplamından daha insan ve adamdır.

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Oktay bey, muhatap olduğunuz yaratığa dikkat edin. Aşı eksiği var, saldırabilir. Ağzından salyalar akıyor galibaa

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Haber YorumlarıOrhan kara:

insan değil

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Tayip adamı işte böyle zıplatır.. :) ucubeler sizi..

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Haber YorumlarıEr San:

Ya arkadaş , akepeli olmayanın yakında yaşamaya hakkı yok diyecekler, bu nedir yahu? Farklı görüş olamaz mı? Herkes akepeyi sevmek zorunda mı? En ufak bir eleştiride hemen tutuklama , gözaltı , olmadı hakaret , küfür , aşağılama , ülkeyi ne hale getirdiniz! Herkes birbirini kesiyor sizin bu kin ve nefret dolu yönetim tutumunuzdan!

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Haber YorumlarıHüseyin Kabul:

Kişiliği adından belli,az bile demişsin

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ay canım benim. Evet en insan sensin tmm

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